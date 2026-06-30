Общество
30 июня 07:48
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«Вечерняя Казань»

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Мошенники стали звонить татарстанцам от имени сотрудников Социального фонда

Жителям республики предлагают записаться на приём в клиентскую службу.

Мошенники стали звонить татарстанцам от имени сотрудников Социального фонда

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники взяли на вооружение новую схему обмана. Они звонят от имени Социального фонда и требуют сообщить код для «идентификации личности», угрожая лишением пенсии в случае отказа, предупреждает пресс-служба Отделения СФР по Татарстану.

Аферисты ссылаются на то, что у гражданина недостаточно страхового стажа. Если человек отказывается сообщить личные данные, его обещают оставить без пенсии.

В ведомстве напомнили, что сотрудники Социального фонда никогда не запрашивают по телефону паспортные данные, СНИЛС или коды из СМС. Все связанные со страховым стажем и пенсией вопросы решаются только при личном обращении гражданина в клиентскую службу с документами. Никаких «списков» с фамилиями, требующих срочной записи, не существует.

Татарстанцам рекомендуют не вступать в диалог с неизвестными, не сообщать личные данные и не перезванивать по номерам, которые называют мошенники. При поступлении подозрительного звонка нужно сразу прекратить разговор и обратиться в полицию.

- Любые звонки с угрозами лишения пенсии и требованиями сообщить личные данные — это мошенничество. Сотрудники Социального фонда не звонят гражданам с такими требованиями. Просим жителей республики быть бдительными и не поддаваться на провокации, – советует управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

Получить дополнительную информацию или консультацию можно круглосуточно у операторов единого контакт-центра по телефону 8 800 100 0001. Звонок бесплатный.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать подключить уведомления об атаках беспилотников. В результате жертву могут обвинить в финансировании террористов, попытаться склонить к диверсии или потребовать от нее «спасти» деньги.

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