Общество
17 июля 15:58
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«Вечерняя Казань»

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Очень сильный дождь надвигается на Татарстан

Республику накроет ливень.

Очень сильный дождь надвигается на Татарстан

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. В ближайший час начнется очень сильный дождь и ливень. Он продолжится до конца дня 17 июля и ночью 18 июля.

Дождь накроет южную половину республики. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ранее сообщалось, что Казань за ночь залило почти половиной месячной нормы осадков. Дорожные службы чистят ливнёвки и контролируют проблемные участки.

Также говорилось, что дорогу Челны — Сарманово перекрыли из-за размыва покрытия после дождей. Движение полностью остановлено, водителей направляют через соседние сёла.

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