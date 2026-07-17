Очень сильный дождь надвигается на Татарстан
Республику накроет ливень.
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. В ближайший час начнется очень сильный дождь и ливень. Он продолжится до конца дня 17 июля и ночью 18 июля.
Дождь накроет южную половину республики. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Ранее сообщалось, что Казань за ночь залило почти половиной месячной нормы осадков. Дорожные службы чистят ливнёвки и контролируют проблемные участки.
Также говорилось, что дорогу Челны — Сарманово перекрыли из-за размыва покрытия после дождей. Движение полностью остановлено, водителей направляют через соседние сёла.
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