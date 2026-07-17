Общество
17 июля 16:55
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Россияне получат возможность проходить МРТ без направления врача с 1 сентября

Загруженность поликлиник также снизят с помощью дистанционного наблюдения за пациентами с диабетом, гипертонией и сердечной недостаточностью.

Россияне получат возможность проходить МРТ без направления врача с 1 сентября

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С осени в России расширится программа обязательного медицинского страхования, а также в разы упростится посещение врача. Например, магнитно-резонансную томографию жители смогут пройти без направления, что особенно важно для россиян из небольших городов из-за дефицита узкопрофильных специалистов. Записаться можно будет через «Госуслуги» или через местные медицинские информационные системы, сообщает Life.ru со ссылкой на слова депутата Госдумы, зампреда комитета по бюджету и налогам Каплана Панеша.

Помимо этого, с 1 сентября в перечень обследований при диспансеризации войдет анализ на липопротеин (а). Это коснется жителей от 18 до 40 лет. Обследование поможет оценить угрозу развития заболеваний сердца и сосудов. Также для женщин от 21 до 49 лет введут скрининг на высокоонкогенные типы ВПЧ. Он позволит выявить рак шейки матки на ранних стадиях. Ранее анализ можно было сделать только платно и по показаниям.

Для беременных, имеющих высокие риски для здоровья, будут проводить пренатальный тест. Он поможет обнаружить генетические аномалии плода на раннем сроки без риска для вынашивания ребенка.

За людьми с хроническими заболеваниями, например, с диабетом, гипертонией и сердечной недостаточностью, врачи смогут наблюдать дистанционно — медикам будет поступать информация с устройств вроде тонометра и глюкометра. Это позволит корректировать лечение без личной встречи с пациентом.

Нововведения призваны снизить нагрузку на поликлиники, уменьшить количество отказов в проведении обследования и упростить доступ к ним. Обнаружение заболеваний на ранних стадиях повысит эффективность лечения.

Ранее сообщалось, что по полисам ОМС в медучреждения Татарстана обратились более трех миллионов человек. Среди них 88 тысяч оказались туристами и приехавшими из других регионов России.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана встал на сторону покупателя в споре по Долинской схеме

Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.

администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов
Три десятка брошенных автомобилей отправятся с улиц Казани на спецстоянку

Больше всего авто эвакуируют из Советского района.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.