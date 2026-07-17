Загруженность поликлиник также снизят с помощью дистанционного наблюдения за пациентами с диабетом, гипертонией и сердечной недостаточностью.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С осени в России расширится программа обязательного медицинского страхования, а также в разы упростится посещение врача. Например, магнитно-резонансную томографию жители смогут пройти без направления, что особенно важно для россиян из небольших городов из-за дефицита узкопрофильных специалистов. Записаться можно будет через «Госуслуги» или через местные медицинские информационные системы, сообщает Life.ru со ссылкой на слова депутата Госдумы, зампреда комитета по бюджету и налогам Каплана Панеша.

Помимо этого, с 1 сентября в перечень обследований при диспансеризации войдет анализ на липопротеин (а). Это коснется жителей от 18 до 40 лет. Обследование поможет оценить угрозу развития заболеваний сердца и сосудов. Также для женщин от 21 до 49 лет введут скрининг на высокоонкогенные типы ВПЧ. Он позволит выявить рак шейки матки на ранних стадиях. Ранее анализ можно было сделать только платно и по показаниям.

Для беременных, имеющих высокие риски для здоровья, будут проводить пренатальный тест. Он поможет обнаружить генетические аномалии плода на раннем сроки без риска для вынашивания ребенка.

За людьми с хроническими заболеваниями, например, с диабетом, гипертонией и сердечной недостаточностью, врачи смогут наблюдать дистанционно — медикам будет поступать информация с устройств вроде тонометра и глюкометра. Это позволит корректировать лечение без личной встречи с пациентом.

Нововведения призваны снизить нагрузку на поликлиники, уменьшить количество отказов в проведении обследования и упростить доступ к ним. Обнаружение заболеваний на ранних стадиях повысит эффективность лечения.

Ранее сообщалось, что по полисам ОМС в медучреждения Татарстана обратились более трех миллионов человек. Среди них 88 тысяч оказались туристами и приехавшими из других регионов России.

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