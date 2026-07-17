Общество
17 июля 17:14
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане появится комиссия по устойчивости экономики во время мобилизации

В числе задач - обеспечение работы организаций, необходимых для выживания населения в сложных условия.

В Татарстане появится комиссия по устойчивости экономики во время мобилизации

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Новую комиссии по вопросам повышения устойчивости экономики в период мобилизации, военного положения и военного времени создадут в Татарстане. Сейчас документы проходят антикоррупционную экспертизу.

Вместе с этим планируется упразднить действующую с 2017 года комиссию по устойчивости функционирования организаций в военное время и ЧС. Новая комиссия будет заниматься обеспечением работы организаций, необходимых для выживания населения в сложных условиях.

Также в числе ее задач: размещение населенных пунктов и объектов инфраструктуры; проведение комплексной маскировки в угрожаемый период; повышение надежности энерго- и водоснабжения; разработка инженерно‑технических мероприятий гражданской обороны; планирование аварийно‑спасательных работ; создание запасов материально‑технических и других средств. Помимо прочего комиссия займется исследовательскими работами, разработкой предложений по повышению устойчивости экономики и будет участвовать в учениях и тренировках.

Ранее сообщалось, что оргкомитет по проведению строительного форума БРИКС утвердили в Татарстане. Председателем назначен министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

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