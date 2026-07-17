В Татарстане появится комиссия по устойчивости экономики во время мобилизации
В числе задач - обеспечение работы организаций, необходимых для выживания населения в сложных условия.
Новую комиссии по вопросам повышения устойчивости экономики в период мобилизации, военного положения и военного времени создадут в Татарстане. Сейчас документы проходят антикоррупционную экспертизу.
Вместе с этим планируется упразднить действующую с 2017 года комиссию по устойчивости функционирования организаций в военное время и ЧС. Новая комиссия будет заниматься обеспечением работы организаций, необходимых для выживания населения в сложных условиях.
Также в числе ее задач: размещение населенных пунктов и объектов инфраструктуры; проведение комплексной маскировки в угрожаемый период; повышение надежности энерго- и водоснабжения; разработка инженерно‑технических мероприятий гражданской обороны; планирование аварийно‑спасательных работ; создание запасов материально‑технических и других средств. Помимо прочего комиссия займется исследовательскими работами, разработкой предложений по повышению устойчивости экономики и будет участвовать в учениях и тренировках.
Ранее сообщалось, что оргкомитет по проведению строительного форума БРИКС утвердили в Татарстане. Председателем назначен министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
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