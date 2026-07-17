МВД и ГИБДД поручено контролировать общественный порядок на АЗС Татарстана
Автомобили, стоящие в очереди, не должны перекрывать проезжую часть.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил МВД по республике и Госавтоинспекции обеспечивать порядок и безопасность в очередях на заправках. Правоохранители должны контролировать, чтобы автомобили не перекрывали проезжую часть, предотвращать конфликтные ситуации.
Также инспекторам придется следить за правилами хранения и перевозки топлива, фактами незаконной перепродажи бензина.
Ранее сообщалось, что в Татарстане создан штаб для контроля ситуации с топливом. Сами производители заверяют, что необходимые запасы топлива в регионе есть. Поставки осуществляются по такому же графику, как и в прошлые годы.
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