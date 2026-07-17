Автомобили, стоящие в очереди, не должны перекрывать проезжую часть.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил МВД по республике и Госавтоинспекции обеспечивать порядок и безопасность в очередях на заправках. Правоохранители должны контролировать, чтобы автомобили не перекрывали проезжую часть, предотвращать конфликтные ситуации.

Также инспекторам придется следить за правилами хранения и перевозки топлива, фактами незаконной перепродажи бензина.

Ранее сообщалось, что в Татарстане создан штаб для контроля ситуации с топливом. Сами производители заверяют, что необходимые запасы топлива в регионе есть. Поставки осуществляются по такому же графику, как и в прошлые годы.

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