Тем не менее число желающих производить халяль постоянно растет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава комитета «Халяль» ДУМ Татарстана Аббяс Шляпошников объяснил, почему продукция халяль стоит дорого. Дело в дополнительном контроле производства и логистике, цитирует его слова ТАСС.

Например, тем, кто производит мясную продукцию, нужно постоянно следить за забоем животных, транспортировкой и самой реализацией продукта, соблюдать температурный режим, так как это скоропортящийся продукт. Для дополнительного контроля за предприятием закрепляется отдельный человек, который регулярно проводит проверки.

В настоящее время число желающих производить продукцию халяль постоянно растет. За первое полугодие 2026 года около 70 организаций подали заявку на соответствующий официальный сертификат в Татарстане.

Ранее муфтий Мордовии Раиль Асаинов рассказал про различие халяль в России и на Востоке. На Востоке философия халяль объединяет здоровый образ жизни, фармацевтику, медицину, туризм и даже индустрию безопасности.



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