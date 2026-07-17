Халяль-продукция стоит дороже из-за дополнительного контроля производства
Тем не менее число желающих производить халяль постоянно растет.
Глава комитета «Халяль» ДУМ Татарстана Аббяс Шляпошников объяснил, почему продукция халяль стоит дорого. Дело в дополнительном контроле производства и логистике, цитирует его слова ТАСС.
Например, тем, кто производит мясную продукцию, нужно постоянно следить за забоем животных, транспортировкой и самой реализацией продукта, соблюдать температурный режим, так как это скоропортящийся продукт. Для дополнительного контроля за предприятием закрепляется отдельный человек, который регулярно проводит проверки.
В настоящее время число желающих производить продукцию халяль постоянно растет. За первое полугодие 2026 года около 70 организаций подали заявку на соответствующий официальный сертификат в Татарстане.
Ранее муфтий Мордовии Раиль Асаинов рассказал про различие халяль в России и на Востоке. На Востоке философия халяль объединяет здоровый образ жизни, фармацевтику, медицину, туризм и даже индустрию безопасности.
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