Муфтий про различие халяль в России и на Востоке: «Там это образ жизни»
На Востоке философия халяль объединяет здоровый образ жизни, фармацевтику, медицину, туризм и даже индустрию безопасности, отметил Асаинов.
На XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир» эксперты разобрали различия ведения бизнеса в разных странах. Подробнее о понятии «халяль» в России и на Востоке на сессии рассказал муфтий Мордовии Раиль Асаинов.
Если в России думают, что халяль — это все, что связано с едой, мясом и птицей, то в арабских странах и на Ближнем Востоке халяль — это целый образ жизни, все, что их окружает, отметил Асаинов.
- Начиная от убоя скота до вилочки — это этика, чистота, безопасность, - отметил спикер.
Также Асаинов добавил, что, по его словам, философия халяль объединяет здоровый образ жизни, фармацевтику, медицину, туризм и даже индустрию безопасности.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что столица активно сотрудничает с турецкими городами. У города есть соглашения о побратимстве с Аксараем, Стамбулом, Антальей и Анкарой, а также с Газиантепом.
