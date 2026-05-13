13 мая 20:33
Улучшение сил сдерживания в России не прекращается с 2000-х годов, заявил Путин

Речь идет о стратегическом оружии, призванном предотвратить агрессию против страны и ее союзников.

Автор фото: kremlin.ru

Совершенствование российских сил сдерживания не останавливается с начала двухтысячных годов. Об этом заявил глава государства Владимир Путин после доклада об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

«Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории», — цитирует его ТАСС.

Силы сдерживания — это стратегическое оружие, призванное предотвратить агрессию против страны и ее союзников. Иными словами, наличие такого вооружения должно убедить любого противника в бесполезности нападения и неотвратимости возмездия. К нему относятся межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы и другое.

Ранее сообщалось, что в Казани разработали уникальное улучшение для системы ПВО — особые нейросетевые алгоритмы. Их применение в разы сократит стоимость поражения дронов.

