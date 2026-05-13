Татарстанская пшеница оказалась заражена вредителями
Специалисты нашли в пробах жука притворяшку-вора и малого мучного хрущака.
В партии кормовой пшеницы татарстанского производителя обнаружены вредители. Образец отобран от партии массой две тысячи тонн. Пшеницу исследовали по заявке владельца.
В пробе были обнаружены вредители хлебных запасов: жук притворяшка-вор и малый мучной хрущак. Показатель зараженности составил десять экземпляров на килограмм, сообщили в ФГБУ «ЦОК АПК».
Данные были переданы в Россельхознадзор. Ведомство, в свою очередь, вынесло предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости проведения работ по обеззараживанию партии зерна методом фумигации. После обработки пшеница повторно пройдет экспертизу.
В общей сложности с начала этого года исследовано 643 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. Подтверждено соответствие качества и безопасности 242 тысяч тонн продукции.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды могли пострадать урожай гороха и пшеницы. В некоторых регионах наблюдалось переувлажнение почвы из-за аномальных осадков.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.