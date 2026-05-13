13 мая 20:09
Татарстанская пшеница оказалась заражена вредителями

Специалисты нашли в пробах жука притворяшку-вора и малого мучного хрущака.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В партии кормовой пшеницы татарстанского производителя обнаружены вредители. Образец отобран от партии массой две тысячи тонн. Пшеницу исследовали по заявке владельца.

В пробе были обнаружены вредители хлебных запасов: жук притворяшка-вор и малый мучной хрущак. Показатель зараженности составил десять экземпляров на килограмм, сообщили в ФГБУ «ЦОК АПК».

Данные были переданы в Россельхознадзор. Ведомство, в свою очередь, вынесло предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости проведения работ по обеззараживанию партии зерна методом фумигации. После обработки пшеница повторно пройдет экспертизу.

В общей сложности с начала этого года исследовано 643 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. Подтверждено соответствие качества и безопасности 242 тысяч тонн продукции.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды могли пострадать урожай гороха и пшеницы. В некоторых регионах наблюдалось переувлажнение почвы из-за аномальных осадков.

