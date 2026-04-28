Общество
28 апреля 12:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за непогоды может пострадать урожай гороха и пшеницы

Работы идут с задержкой как минимум в две недели.

Из-за непогоды может пострадать урожай гороха и пшеницы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Посевная яровых в России — ячменя, гороха, пшеницы и других культур — может сдвинуться до трех недель из-за непогоды. Это создаст риски для урожая, пишут «Известия».

Сейчас работы задерживаются как минимум на две недели. В некоторых регионах наблюдается переувлажнение почвы из-за аномальных осадков. В целом картофель обычно начинают сажать на майские праздники, но в этот раз это делать не рекомендуют, так как оптимальная температура почвы для посадки должна быть не ниже восьми градусов. Об этом рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

«Пока сложно прогнозировать, как будет дальше развиваться ситуация, надеемся, что ранний российский овощ появится в продаже уже в начале июля», — говорит эксперт.

Последняя такая весна с неблагоприятными условиями и снегом в апреле была в 1987 году. Сложности сейчас испытывают почти во всех регионах Центральной России и даже в Поволжье, отмечает фермер из Воронежа Никита Токмаков. Основные проблемы — холод и влага.

Ранее сообщалось, что в одиннадцати районах Татарстана приступили к посевным работам. Идет подкормка озимых культур и многолетних трав. К боронованию приступили в 41 районе республики. Влагу предстоит закрыть на площади 2 миллиона 360 тысяч гектаров.

Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

