Телеведущий считает, что они могли бы сделать с блогером общую площадку для жалоб.

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе дебатов с блогером Викторией Боней принес ей извинения, а также предложил вести эфиры в своей программе. Выпуск показали на канале «Соловьев Live».

По словам Соловьева, он в предыдущих высказываниях был излишне эмоционален и допустил некорректные формулировки. Напомним, за неделю до этого он высказал в ее адрес несколько нелицеприятных слов, добавив, что она засоряет своими видео пространство. Позже он уточнил, что такие эмоции были связаны не столько с ее публичными заявлениями, сколько с реакцией на них.

Во время дебатов Соловьев предложил сделать с Боней общую площадку для жалоб. Блогер заметила, что «самая больная тема сейчас у людей — Туапсе», так как там «животные страдают в жутком количестве». Соловьев ей ответил, что там прилеты, и спросил, как с этим обстоят дела в Монако, где живет девушка. В дальнейшем Боня ответила, что не обсуждает внешнюю политику.

«Какая внешняя политика, Вик, в Екатеринбурге в дом врезался беспилотник», — заявил Соловьев.

Напомним, ранее на ролик Виктории Бони, в котором она поднимает несколько острых для страны тем и говорит «от лица народа», обратили внимание в Кремле. В видео девушка критиковала несвоевременную реакцию чиновников на наводнение в Дагестане, на разлив топлива в Анапе, а также поднимала вопрос изъятия скота в Новосибирской области и блокировок в интернете. Боня считает, что главы регионов боятся президента Владимира Путина и врут ему о насущных для россиян проблемах.

