Песков заявил, что парад на День Победы точно состоится
По формату мероприятия проинформируют отдельно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад в честь Дня Победы на 9 Мая состоится. Его слова приводит ТАСС.
Но формат мероприятия пока не разглашают, об этом сообщат позже.
«Разумеется, парад состоится. По формату проведения парада мы своевременно вас проинформируем», - заявил Песков.
Ранее сообщалось, что власти Казани сформировали программу на День Победы. Основная программа на 9 Мая традиционно состоится на площади Тысячелетия. На параде в 10:00 примут участие войска Казанского гарнизона, военнослужащие, участники СВО, а также ученики Военного училища.
