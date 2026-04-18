Экономика
18 апреля 17:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В одиннадцати районах Татарстана приступили к посевным работам

Идет подкормка озимых культур и многолетних трав.

Автор фото: РИА Новости

На совещании в Доме правительства Татарстана заместитель премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров рассказал о ходе весенне-полевых работ и ремонте кормоуборочной техники, сообщает пресс-служба раиса РТ.  

По словам докладчика, подкормка озимых культур проведена на площади 190 тысяч гектаров, что составляет 40% от плана, многолетних трав на площади 60 тысяч гектаров, или на 20% от плана.  

К боронованию приступили в 41 районе республики. Влагу предстоит закрыть на площади 2 миллиона 360 тысяч гектаров. В одиннадцати районах начаты посевные работы. По словам Марата Зяббарова, под урожай текущего года приобрели 440 тысяч тонн минеральных удобрений по 74,4 килограмма на гектар посевов.  

Ремонт кормоуборочной техники планируется завершить к 10 мая. Аграриям предстоит восстановить еще 215 кормоуборочных комбайнов, 150 самоходных косилок, 280 пресс-подборщиков.

Ранее казанцам рассказали, на что обратить внимание при покупке молочной продукции. Некоторые компоненты в составе это не добавки, а технологические элементы.

