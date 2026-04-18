Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Согласно данным Лондонской биржи на 16:12 мск, цена на нефть марки Brent с поставкой в июне снизилась на 11,4% и составила $88,02 за баррель. Позже снижение скорректировалось до 10% - до $89,45 за баррель, пишет «Коммерсантъ».

Падение цены стало реакцией на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о том, что иранская сторона снимает блокаду Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход по коридору освободили на время действия перемирия в Ливане.

- Иран только что объявил, что пролив Ирана полностью открыт и готов к проходу судов в полной мере. Спасибо,— поблагодарил Дональд Трамп в соцсети иранские власти.

Ранее сообщалось, что США возобновили санкции против российской нефти на танкерах. Администрация Дональда Трампа позволила истечь сроку приостановки ограничений.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.