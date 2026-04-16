Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Посещаемость средних и крупных торговых центров в России снизилась за год на 2%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При этом по сравнению с первым кварталом базового 2019 года падение достигло 25%. В качестве причин такой тенденции называется онлайн-шопинг и переход на сберегательную модель поведения. По словам директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, покупатель стал осторожнее и сейчас реже совершает спонтанные и эмоциональные покупки.

Одновременно в ТЦ из-за закрытия магазинов одежды и обуви заметен перекос в сторону развлекательного формата. Бренд Zolla в прошлом году закрыл 35 магазинов, O'STIN — 62, Concept Club — 133. Помимо этого, Gloria Jeans собирается в 2026 году закрыть 150 объектов, вовсе покинуть рынок планирует Modis.

В ближайшие пять лет, по мнению экспертов, развлекательные заведения могут занять 60–70% площадей в ТЦ.

Ранее сообщалось, что Казань прошла этап бурного строительства ТЦ. Столица Татарстана по итогам 2025 года оказалась в числе восьми российских городов-миллионников с положительной динамикой торговых площадей. Однако в целом их прирост в регионах оказался одним из самых низких за всю историю.

