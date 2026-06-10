Новые правила вступают в силу осенью 2026 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 сентября этого года в России начнут действовать новые правила торговли. В частности, они касаются агрегаторов, которые сводят продавцов и покупателей. Продавцов обяжут размещать информацию о себе на сайте или в приложении такой площадки. При дистанционной продаже продавец и владелец агрегатора должны сообщить покупателю, как и куда направлять претензию: указать адрес и место нахождения юрлица, адрес электронной почты. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

К иностранным продавцам требований еще больше. Помимо того что агрегатора обяжут обеспечить покупателю возможность отправить претензию зарубежному продавцу через свой сайт, интернет-страницу или мобильное приложение, сами продавцы должны будут раскрывать регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации, налоговый код или его аналог, а также адрес. Также от них требуют проводить проверку качества или экспертизу товара на русском языке с использованием видео-конференц-связи на платформах агрегаторов.

Второе нововведение — проверка возраста. Продавец или уполномоченное им лицо получает право проверять документы, подтверждающие возраст покупателя, а также его право на покупку. Для этого можно использовать мессенджер «Макс». А если продавец реализует дисконтные программы, накопительные карты или бонусные системы, то он обязан обеспечить возможность использования мессенджера для передачи сведений, необходимых для участия в таких программах.

Третье: покупатели смогут участвовать в оценке сохранности товарного вида возвращаемой покупки, проверке его качества и присутствовать при экспертизе в формате видеосвязи. Претензии можно направить через многофункциональный сервис обмена информацией с использованием двухмерного штрихового кода, который продавец обязан предоставить в бумажном или электронном виде. При дистанционной продаже продавцы также должны будут обеспечивать доступ к сведениям о действующих сертификатах и декларациях соответствия через Единый реестр Росаккредитации.

И последнее, но не менее важное — закон, призванный устранить дисбаланс между традиционной розницей и маркетплейсами. Он вступит в силу с 1 октября 2026 года. Документ официально закрепил за маркетплейсами статус посредников, обязал площадки проверять сертификаты и документы на реализуемые товары. За десять лет оборот электронной коммерции вырос с четырех до 25 процентов. А на универсальные маркетплейсы стало приходиться около 80 процентов интернет-заказов.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что государство намерено следить за тем, чтобы маркетплейсы не монополизировали рынок онлайн-торговли. Только за 2025 год объём онлайн-торговли в России вырос на 28 процентов и достиг почти 11,5 триллиона рублей.

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