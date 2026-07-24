Экономика
24 июля 09:50
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«Вечерняя Казань»

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Сбербанк приостановит обслуживание старых валютных карт Visa с 1 сентября

Ограничение коснётся неактивных карт с нулевыми остатками.

Сбербанк приостановит обслуживание старых валютных карт Visa с 1 сентября

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Некоторые клиенты Сбербанка получили уведомления о прекращении обслуживания валютных и мультивалютных карт Visa с 1 сентября 2026 года. В банке пояснили, что рассылка касается только неактивных карт с нулевыми остатками, которыми давно не пользовались, а также мультивалютных карт, чей функционал больше не поддерживается.

Все средства на валютных счетах полностью сохранены и доступны. Тем, кто получил сообщение, рекомендуют закрыть карту через приложение или в отделении и перевести остаток на другие счета. Остальных клиентов изменения не затронут.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что карты Visa и Mastercard будут выводиться из оборота постепенно и без принудительных сроков.

Напомним, международные платёжные системы ушли из России ещё в марте 2022 года, но выпущенные карты продолжают обслуживаться через НСПК.

Ранее мы писали, что российские банки требуют смягчить режим блокировок при снятии наличных. Финансовые организации хотят предоставить жителям возможность доказать законность проводимых операций, даже если они попали под признаки мошенничества.

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