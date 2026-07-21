Новак о топливном кризисе в России: «Частично рынок стабилизируется»
В некоторых регионах улучшается ситуация с бензином — очереди становятся меньше, все больше заправок возобновляет работу.
Меры российского правительства по регуляции топливной ситуации приносят свои результаты. В некоторых регионах сняты ограничения на продажу топлива, АЗС возобновляют работу, а очереди уменьшаются. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты, и уже частично рынок стабилизируется. Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами», — приводит его слова ТАСС.
Положительно на рынок повлияли меры по запрету экспорта, увеличению импорта и объемов производства, а также корректировка сроков ремонта НПЗ. Снабдить топливом стараются в первую очередь аграриев, поскольку идет уборочная кампания. Субъекты, которые входят в программу северного завоза, могут ожидать получения нужного объема нефтепродуктов.
Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что очереди на АЗС столицы республики действительно уменьшились. Однако автомобилисты продолжают страдать от дефицита топлива. Причинами создавшейся ситуации называют в том числе манипуляцию крупных игроков и желание поднять цены.
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