Тысячи бизнесменов в Татарстане вернули НДС по эквайрингу через Сбер
Объем компенсации превысил 16,5 миллионов рублей.
Сбер в начале года запустил программу возмещения НДС по эквайрингу для ИП и юрлиц с годовым оборотом до 20 миллионов рублей, в Татарстане такую поддержку получили тысячи предпринимателей, а объем компенсации превысил 16,5 миллионов рублей. Об этом сообщил зампред правления Сбера Анатолий Попов, передает РБК.
В целом по стране, по словам Попова, за полгода деньги получили более 173 тысяч предпринимателей, объем выплат во втором квартале вырос почти в полтора раза по сравнению с первым.
Помимо этого, банк поддерживает высокий уровень инвестиций в экономику республики. Сбер помог построить крупную птицефабрику в Апастовском районе, объем инвестиций банка превысил 9,3 миллиарда рублей. Предприятие будет производить 655 млн яиц в год и обеспечит 325 новых рабочих мест. Также финансируется строительство мясокомбината и птицефабрики в Зеленодольском и Пестречинском районах на 4,2 миллиарда рублей.
Сбер поддерживает строительство 38 новых строительных проектов. Примеры в Казани ― многофункциональный комплекс с конгресс-центром «Яр Парк», ЖК с инфраструктурой «Аксиум» на территории Речного порта, жилой комплекс «Мой Ритм» в районе проспекта Победы.
Ранее сообщалось, что в Казани открылось новое креативное пространство Сбера для студентов. В Казанском кооперативном институте (филиале Российского университета кооперации) появилась уютная зона для общения, учёбы и нетворкинга.
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