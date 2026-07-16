Экономика
16 июля 11:12
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«Вечерняя Казань»

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Татарстан обогнал Россию по годовой инфляции

Цены в республике за месяц выросли на процент с лишним.

Татарстан обогнал Россию по годовой инфляции

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане потребительские цены за июнь поднялись на 1,11 процента по сравнению с маем. С начала года рост составил уже 4,84 процента. А если смотреть год к году — к июню 2025-го — цены взлетели на 7,26 процента. Это выше, чем в среднем по России, где годовая инфляция в июне держалась на уровне 6,02 процента. Такие данные приводит Татарстанстат.

Сильнее всего за месяц подорожали услуги — плюс 1,22 процента. Продукты прибавили чуть меньше, но больше всего в них подскочили овощи и фрукты — сразу на 5,83 процента. Остальная еда без них подорожала всего на 0,44 процента. Непродовольственные товары за месяц стали дороже на 1,01 процента, а с начала года — на 2,47 процента.

Ранее мы писали, что огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России за месяц. Цены упали на 14 процентов, помидоры и яйца тоже сбавили в цене.

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