Деловая активность бизнеса в Татарстане снижается второй год подряд
Компании и предприятия региона ожидают дальнейшего подорожания товаров и услуг.
Как и в прошлом году в республике продолжается снижение деловой активности бизнеса. Показатель загрузки производственной мощности находится в отрицательной зоне — от -0,6 до -1,2 пункта. При этом по стране индекс загрузки мощностей остается положительным. Это стало известно из мониторинга Банка России.
Вместе с тем руководители компаний уверены, что подорожание товаров и услуг в Татарстане продолжится — показатель ценовых ожиданий в регионе достиг 1,2 пункта. Подобная тенденция наблюдается по всей стране после пяти месяцев снижения. На ближайшие три месяца прогнозируемый рост цен составил 5,8 процента. В прошлом месяце показатель равнялся 4,3 процента.
По всей России предприятия отмечают понижение спроса на продукцию. Этот показатель достиг минимума впервые с мая 2022 года. Наиболее сложная ситуация сформировалась в сфере строительства, где число новых контрактов значительно уменьшилось, как и спрос на готовую недвижимость.
Ранее мы писали, что строительный рынок переживает самый длительный спад за 10 лет. За первые пять месяцев текущего года снижение составило 7,4 процента.
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