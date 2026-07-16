Экономика
16 июля 10:34
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Деловая активность бизнеса в Татарстане снижается второй год подряд

Компании и предприятия региона ожидают дальнейшего подорожания товаров и услуг.

Деловая активность бизнеса в Татарстане снижается второй год подряд

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Как и в прошлом году в республике продолжается снижение деловой активности бизнеса. Показатель загрузки производственной мощности находится в отрицательной зоне — от -0,6 до -1,2 пункта. При этом по стране индекс загрузки мощностей остается положительным. Это стало известно из мониторинга Банка России.

Вместе с тем руководители компаний уверены, что подорожание товаров и услуг в Татарстане продолжится — показатель ценовых ожиданий в регионе достиг 1,2 пункта. Подобная тенденция наблюдается по всей стране после пяти месяцев снижения. На ближайшие три месяца прогнозируемый рост цен составил 5,8 процента. В прошлом месяце показатель равнялся 4,3 процента.

По всей России предприятия отмечают понижение спроса на продукцию. Этот показатель достиг минимума впервые с мая 2022 года. Наиболее сложная ситуация сформировалась в сфере строительства, где число новых контрактов значительно уменьшилось, как и спрос на готовую недвижимость.

Ранее мы писали, что строительный рынок переживает самый длительный спад за 10 лет. За первые пять месяцев текущего года снижение составило 7,4 процента.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Татнефть поставит в Кировскую область дополнительно 700 тонн бензина

Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцев призвали не создавать панику на АЗС

Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.

ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.