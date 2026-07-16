Экономика
16 июля 11:50
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«Вечерняя Казань»

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Новак призвал поставлять топливо крупным торговым сетям в приоритетном порядке

Мера нужна, чтобы ситуация не сказывалась на цене продуктов.

Новак призвал поставлять топливо крупным торговым сетям в приоритетном порядке

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Зампредправительства Росии Александр Новак заявил, что бензин в приоритете нужно поставлять крупным торговым сетям, которые занимаются перевозкой продуктов питания. Важно, чтобы ситуация с топливом не сказалась на стоимости продуктов и их качестве, рассказал он в интервью ИС «Вести».

В частности, кмпании прорабатывают этот вопрос вместе с Минсельхозом и Минэнерго. В обсуждении также принимали участие губернаторы тех регионов, в которых сегодня активно проходит уборочная кампания, а также представители крупных агрохолдингов и торговых сетей.

Ранее сообщалось, что бензин в России подорожал на четверть за год из-за ремонтов НПЗ и дефицита. АИ-92 продаётся чаще, АИ-95 и АИ-98 теряют покупателей.

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