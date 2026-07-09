Экономика
9 июля 16:28
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«Вечерняя Казань»

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В Казани открылось новое креативное пространство Сбера для студентов

В Казанском кооперативном институте (филиале Российского университета кооперации) открылось обновлённое пространство Сбера — уютная зона для общения, учёбы и нетворкинга.

В Казани открылось новое креативное пространство Сбера для студентов

Автор фото: пресс-служба Сбербанка

В обновлённой зоне студенты могут комфортно провести время между парами, обсудить проекты и воспользоваться уникальной возможностью — библиотекой Сбера, где собраны издания по бизнесу, финансам и цифровым технологиям. Это пространство задумано как место встреч и обмена идеями, где будущие специалисты могут углубить свои знания и найти вдохновение для профессионального роста.

Сбер и Казанский кооперативный институт связывают давние партнёрские отношения. На факультете, где готовят специалистов банковского дела, учатся будущие профессионалы, которых ценят в финансовом секторе Республики. Совместные программы банка и вуза включают лекции экспертов Сбера, мастер-классы, а также участие представителей банка в государственных экзаменационных комиссиях.

Автор фото: пресс-служба Сбербанка

Особое внимание в партнёрстве уделяется практике: Сбер регулярно принимает студентов института для прохождения производственной практики и стажировок. С начала 2026 года более 100 студентов ККИ РУК уже прошли практику в подразделениях Сбера, получив бесценный опыт работы в одном из крупнейших банков страны. Для многих из них это становится первым шагом к успешной карьере в финансовой сфере.

Новое пространство — ещё один шаг в развитии сотрудничества Сбера и одного из ведущих отраслевых вузов Татарстана, который готовит востребованных специалистов для экономики республики.

Автор фото: пресс-служба Сбербанка

Ярослав Скирта, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Казанский кооперативный институт — наш надёжный партнёр и кузница кадров для банковской отрасли. Мы рады, что теперь у студентов есть не только качественное образование и возможность проходить практику в Сбере, но и уютное пространство, где можно учиться, общаться и расти. Библиотека Сбера в этом пространстве — наш подарок тем, кто хочет быть в курсе современных трендов. Уверен, это место станет точкой притяжения для самых активных и амбициозных ребят».

Алсу Набиева, ректор Российского университета кооперации:

«Сегодня важно создавать для студентов не просто условия для обучения, а среду возможностей и развития. Сбер для нас — один из ключевых кадровых партнёров в банковской отрасли. Благодаря совместным проектам, практике и стажировкам ребята получают реальный профессиональный опыт и навыки, востребованные на современном финансовом рынке. Новое пространство с библиотекой Сбера станет ещё одной точкой притяжения для студентов, где можно учиться, обмениваться идеями и расширять профессиональный кругозор. Мы благодарны Сберу за системную поддержку, внимание к развитию студенческой среды и вклад в профессиональное становление будущих специалистов».

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