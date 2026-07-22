С начала года в республике произошло ощутимое снижение платежей по налогу на прибыль в строительной и финансовой сферах, химическом и нефтехимическом производстве, машиностроении.

Автор фото: tatarstan.ru

Поступления в консолидированный бюджет Татарстана составили 373,3 миллиарда рублей. Из них 308 миллиардов — налоговые и неналоговые доходы. Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 54,4%. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что данные показатели не повод для спокойствия.

— В текущей обстановке ситуация может поменяться в любой момент. Необходимо продолжить соблюдать жесткую финансовую дисциплину для выполнения первоочередных и социальных обязательств, — подчеркнул лидер Татарстана.

Глава республики заметил, что за первое полугодие 2026 года произошло ощутимое снижение платежей по налогу на прибыль в строительной и финансовой сферах, химическом и нефтехимическом производстве, машиностроении. При этом значительная часть предприятий республики работает с убытками, доходящими до 30 процентов. В связи с этим Минниханов поручил профильным министерствам индивидуально проработать проблемы с каждым предприятием.

Раис также заметил, что общая задолженность организаций республики за первое полугодие составила 12,5 миллиарда рублей. 5 миллиардов рублей достигла задолженность по налогу на прибыль, 3,4 миллиарда по НДФЛ и 4,1 миллиарда по иным налогам. Более 6 миллиардов задолжали организации-банкроты. Рустам Минниханов подчеркнул необходимость активных мер по борьбе с такими предприятиями. Он добавил, что в данном направлении существует значительный потенциал для увеличения налоговых поступлений.

Ранее мы писали, что в Татарстане продлили налоговые льготы для СНТ и газопроводов. Также льготы по налогу продлили до 1 января 2028 года для организаций, использующих социально-культурные объекты в здравоохранении, физкультуре и спорте.

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