В Татарстане продлили налоговые льготы для СНТ и газопроводов
Также льготы по налогу продлили до 1 января 2028 года для организаций, использующих социально-культурные объекты в здравоохранении, физкультуре и спорте.
В Татарстане продлили налоговые льготы для ряда организаций. Об этом заявил министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов. Решение приняли на 22-м заседании Госсовета республики.
Он заявил, что садоводческие и огороднические товарищества и организации освободят от налога на имущество общего пользования на год — до 1 января 2028-го. Эта мера направлена на поддержку развития садоводческих и огороднических объединений.
- Льготы по налогу продлили до 1 января 2028 года для организаций, использующих социально-культурные объекты в здравоохранении, физкультуре и спорте. Они будут платить налог в 4,55 процента от общей суммы. Исключение — организации, финансируемые из федерального, республиканского или местного бюджета, — отметил Файзрахманов.
Кроме того, льготы по налогу на газопроводы, введённые в эксплуатацию в январе 2022 года, продлили до 1 января 2032-го. Для организаций, реализующих природный газ населению, ставка останется на уровне 4,55 процента. Для остальных газопроводов налоговая льгота составит 72,73 процента от общей суммы в период с 2027 по 2031 годы.
Ранее мы писали, что бюджет Татарстана вырастет почти на 50 миллиардов рублей. Основной прирост обеспечен увеличением налоговых поступлений и процентов от банковских депозитов.
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