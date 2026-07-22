Основной прирост обеспечен увеличением налоговых поступлений и процентов от банковских депозитов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Госсовет Татарстана сразу в первом и третьем чтениях принял законопроект о внесении изменений в закон о бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы бюджета республики вырастут на 48,7 миллиарда рублей и составят 600,9 миллиарда рублей. Расходы увеличатся на 65,7 миллиарда рублей и достигнут 631,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр финансов республики Марат Файзрахманов.

По его словам, дефицит прогнозируется на уровне 30,9 миллиарда рублей, однако он полностью обеспечен источниками финансирования. Положительная динамика связана с итогами исполнения бюджета за первое полугодие.

- Налоговые и неналоговые доходы решено увеличить на 37,2 миллиарда рублей (из них 10 миллиардов — чисто неналоговые поступления). Еще 11,5 миллиарда рублей республика получит в виде безвозмездных поступлений и межбюджетных трансфертов из федерального центра, — отметил Файзрахманов.

Дополнительное финансирование, как подчеркнул спикер, будет направлено на важные социальные, технологические и инфраструктурные проекты республики. В частности, средства пойдут на развитие инфраструктуры и ЖКХ, софинансирование национальных проектов, капремонт и обновление объектов социально-культурной сферы.

- В транспортной сфере планируется закупка нового транспорта, пополнение дорожного фонда, а также модернизация трамвайных вагонов в Набережных Челнах и Нижнекамске. В области медицины — приобретение современного медицинского оборудования и технологий. Кроме того, средства будут направлены на инновации, включая создание нового индустриального и ИТ-технопарка, а также на реализацию государственной программы развития искусственного интеллекта в Татарстане, — уточнил Файзрахманов.

В рамках федерального механизма Татарстану в июне уже списали 23,7 миллиарда рублей (две трети задолженности по бюджетным кредитам). В связи с этим скорректирован верхний предел госдолга республики.

Отдельно Госсовет РТ позаботился о столице: принята норма, позволяющая кабинету министров республики перенести сроки погашения долгов Казани перед республикой, а также полностью списать 4/5 (80 процентов) этой задолженности при условии, что высвобожденные средства город целевым образом направит на развитие в 2026–2030 годах. Депутаты проголосовали за принятие закона единогласно.

Ранее мы писали, что в бюджете Казани на 2026 год заложены доходы в размере 63,6 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда превышает предыдущие планы. Расходы также вырастут на 3,6 миллиарда и составят 68,1 миллиарда рублей.

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