Цифровые деньги признали имуществом, за порядком будет следить Центробанк.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Госдума приняла закон, который выводит криптовалюты из тени. Теперь это официальное имущество с судебной защитой. Главным регулятором назначен Банк России, он будет вести реестры обменников и депозитариев.

Обычным людям разрешат инвестировать через брокеров. Для начинающих придумали тест и ограничение в 300 тысяч рублей в год через каждого посредника. Так депутаты хотят защитить новичков от резких скачков рынка.

Бизнесу же дадут доступ ко всем видам криптовалют, включая стейблкоины. Переводы на анонимные кошельки больше 100 тысяч рублей будут идти с паузой в двое суток. Криптообменники смогут зачислять деньги только на счёт покупателя, а с осени 2027 года начнут проверять и счета получателей.

Закон заработает с 1 сентября.

Ранее генеральный директор компании Promminer Тимофей Кузьменко рассказал «Вечерней Казани», что Татарстан станет площадкой интеграции майнинга в экономику. Предоставление права регионам на создание ОЭЗ в сфере майнинга цифровых валют позволило бы привлечь инвесторов и дополнительные отчисления в бюджет.

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