Экономика
22 июля 09:01
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Крипторынок в России легализовали с защитой новичков и лимитами

Цифровые деньги признали имуществом, за порядком будет следить Центробанк.

Крипторынок в России легализовали с защитой новичков и лимитами

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Госдума приняла закон, который выводит криптовалюты из тени. Теперь это официальное имущество с судебной защитой. Главным регулятором назначен Банк России, он будет вести реестры обменников и депозитариев.

Обычным людям разрешат инвестировать через брокеров. Для начинающих придумали тест и ограничение в 300 тысяч рублей в год через каждого посредника. Так депутаты хотят защитить новичков от резких скачков рынка.

Бизнесу же дадут доступ ко всем видам криптовалют, включая стейблкоины. Переводы на анонимные кошельки больше 100 тысяч рублей будут идти с паузой в двое суток. Криптообменники смогут зачислять деньги только на счёт покупателя, а с осени 2027 года начнут проверять и счета получателей.

Закон заработает с 1 сентября.

Ранее генеральный директор компании Promminer Тимофей Кузьменко рассказал «Вечерней Казани», что Татарстан станет площадкой интеграции майнинга в экономику. Предоставление права регионам на создание ОЭЗ в сфере майнинга цифровых валют позволило бы привлечь инвесторов и дополнительные отчисления в бюджет.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Управление Россельхознадзора по РТ
Фермер в Татарстане при строительстве пруда свалил грунт на соседний участок

Собственник сельхозземли пожаловался.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Очереди на казанские заправки бьют рекорды

Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.

Mash
Расстрелявший людей в казанской гимназии Ильназ Галявиев женился в колонии

Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.

соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

пресс-служба Авито
В Татарстане на продажу выставили три необычные модели кабриолета

У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.