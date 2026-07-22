При этом прогноз компании изменился с «позитивного» на «стабильный».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На одну ступень поднялся кредитный рейтинг инвестиционной компании «АКБФ», ранее известной как «Ак Барс Финанс», — с A-.ru до A.ru. Об этом сообщает агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).

Одновременно с этим прогноз изменился с «позитивного» на «стабильный». Кроме того, собственная кредитоспособность компании выросла на две ступени до уровня bbb+. НКР также повысило оценку достаточности капитала и диверсификации бизнеса АКБФ.

Положительная динамика связана с рядом факторов: укрепление финансового профиля и качества бизнеса, улучшение ключевых внутренних характеристик, усиление оценки кредитоспособности поддерживающего лица при сохранении высокой вероятности оказания экстраординарной поддержки.

С 2023 года Центробанк относит АКБФ к профессиональным участникам рынка ценных бумаг по числу контрактов на брокерское обслуживание. По итогам прошлого года собственные средства компании выросли на 7,5 процента. Рост дохода с комиссии от операций клиентов на фондовом рынке положительно повлиял на финансовые результаты.

«Рентабельность бизнеса улучшилась, но всё ещё оценивается агентством консервативно с учётом невысоких финансовых показателей в прошлом», — отметили в НКР.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали о недавнем падении индекса Мосбиржи. Колебание затронуло и татарстанских эмитентов, акции которых просели на 14-40 процентов с января. Несмотря на это, покупка некоторых бумаг оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

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