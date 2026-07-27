Спустя время после начала торгов стоимость сбалансировалась, достигнув 92,1 доллара.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Стоимость баррели нефти эталонной марки Brent в начале торгов в понедельник, 27 июля, опускалась до 85 долларов. Снижение составило 11,6 процента. Это следует из данных лондонской межконтинентальной биржи ICE Futures Europe.

Спустя время уменьшение замедлилось, а стоимость скорректировалась и составила 92,1 доллара.

Снижение цены, по информации Bloomberg, обусловлено приостановкой атаки США на Иран. Об этом распорядился американский лидер Дональд Трамп после приезда делегации из Омана в Тегеран.

Ранее Трамп во время саммита НАТО в Анкаре заявлял об остановке действия меморандума о взаимопонимании с Ираном. Президент США назвал представителей страны «грязными игроками» из-за атаки на торговые суда в Ормузском проливе, которая нарушила режим прекращения огня.

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