Старт широкого использования цифрового рубля намечен на 1 сентября.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

К началу работы с цифровым рублем в России не готова почти треть банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Общий объем остатков на счетах в цифровых рублях сейчас чуть превышает 25 миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ».

На июнь 2026 года только 26 кредитных организаций проводили операции с цифровым рублем. Широкое использование валюты запланировано на 1 сентября.

Изначально такую возможность клиентам должны были обеспечить системно значимые банки, но год назад был принят закон, который распространил обязанность предоставлять возможность проводить операции в цифровых рублях и на кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг. Сейчас в этом списке 21 банк. Однако шесть из них подобные операции не проводят.

Как отметил глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, «к ожидаемому явно небольшому объему операций с цифровыми рублями банки практически готовы», а имеющиеся огрехи «будут устраняться уже в процессе» использования. В то же время Глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов говорит, что кредитные организации рассчитывают на стимулирующие меры от государства для работы с цифровым рублем. Это могут быть выплаты бюджетникам или расчеты государства с бизнесом.

По словам Прохорова, преимущества цифрового рубля не очевидны. В целом, это расширение использования смарт-контрактов и офлайн-режима. По первому направлению движение есть, а вот по второму развитие запланировано только на 2027 год.

Напомним, с начала осени обслуживанием с использованием цифрового рубля займется 21 банк. До 2028 года к ним должны присоединиться все банки. Россияне смогут пользоваться цифровой валютой через банковские приложения.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.