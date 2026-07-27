Татарстан направил в Китай более 31 тысячи тонн зерновой продукции
Показатели за год выросли на 56 процентов.
За полгода Татарстан экспортировал в Китай свыше 31 тысячи тонн зерновой продукции. Это на 56 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в ФГБУ «ЦОК АПК» республики.
Всего было отправлено по железной дороге пять партий продовольственного сушеного гороха, четыре партии льна, две партии растительного нерафинированного рапсового масла. Отгрузки сушеного гороха выросли в четыре раза и достигли 14,1 тысячи тонн; льна — на 41 процент, составив 11,8 тысячи тонн; рапсового масла — на 17 процентов, до 7,7 тысячи тонн.
Кроме того, Китай заметно нарастил объемы закупок зернобобовых и масличных культур, а также растительного масла. Всю экспортируемую продукцию тщательно проверили специалисты, отметили в пресс-службе учреждения.
Ранее Рустам Минниханов поручил убрать все зерновые в Татарстане до конца августа. Техника и топливо есть, теперь главное — правильно организовать работу и платить достойно.
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