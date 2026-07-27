Экономика
27 июля 14:16
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Татарстан направил в Китай более 31 тысячи тонн зерновой продукции

Показатели за год выросли на 56 процентов.

Татарстан направил в Китай более 31 тысячи тонн зерновой продукции

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За полгода Татарстан экспортировал в Китай свыше 31 тысячи тонн зерновой продукции. Это на 56 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в ФГБУ «ЦОК АПК» республики.

Всего было отправлено по железной дороге пять партий продовольственного сушеного гороха, четыре партии льна, две партии растительного нерафинированного рапсового масла. Отгрузки сушеного гороха выросли в четыре раза и достигли 14,1 тысячи тонн; льна — на 41 процент, составив 11,8 тысячи тонн; рапсового масла — на 17 процентов, до 7,7 тысячи тонн.

Кроме того, Китай заметно нарастил объемы закупок зернобобовых и масличных культур, а также растительного масла. Всю экспортируемую продукцию тщательно проверили специалисты, отметили в пресс-службе учреждения.

Ранее Рустам Минниханов поручил убрать все зерновые в Татарстане до конца августа. Техника и топливо есть, теперь главное — правильно организовать работу и платить достойно.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА

Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Российские вузы полностью перейдут на новую систему до 2030 года

Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.

прокуратура РТ
Водитель в Татарстане отрицает вину за смерть ребенка, который разбился о столбы

На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.

прокуратура Татарстана
Шесть человек погибли в ДТП с Chevrolet Lanos в Зеленодольске ночью

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

СУ СКР по Татарстану
Возбуждено дело после смертельного ДТП с шестью подростками в Зеленодольске

В Chevrolet находились семь человек.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.