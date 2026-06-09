Путин на ПМЭФ объявил о прекращении снижения порога выручки.

Автор фото: kremlin.ru

После выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ премьер-министр Михаи Мишустин поручил срочно приступить у работе над предложением об отсрочке дальнейшего снижения порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Его сообщение приводят на сайте Кремля.

Задачу правительство должно проработать совместно с депутатами Госдумы. Текущий уровень порога — 20 миллионов рублей.

В 2025 году порог составлял 60 миллионов, а в этом в три раза меньше. В 2027 году планировалось понизить его до 15 миллионов, а с 2028-го — до 10.

Ранее Путин заявил, что валовый внутренний продукт России вырос на 1,8 процента. Президент попросил правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.