Экономика
9 июня 15:08
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«Вечерняя Казань»

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Мишустин поручил срочно начать работу над порогом НДС

Путин на ПМЭФ объявил о прекращении снижения порога выручки.

Мишустин поручил срочно начать работу над порогом НДС

Автор фото: kremlin.ru

После выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ премьер-министр Михаи Мишустин поручил срочно приступить у работе над предложением об отсрочке дальнейшего снижения порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Его сообщение приводят на сайте Кремля.

Задачу правительство должно проработать совместно с депутатами Госдумы. Текущий уровень порога — 20 миллионов рублей.

В 2025 году порог составлял 60 миллионов, а в этом в три раза меньше. В 2027 году планировалось понизить его до 15 миллионов, а с 2028-го до 10.

Ранее Путин заявил, что валовый внутренний продукт России вырос на 1,8 процента. Президент попросил правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание.

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