Автор фото: РИА Новости

Нынешнюю ситуацию в экономике страны на всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», который проходит во Всеволожске, прокомментировал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам главы ведомства, ситуация осложнилась, резервы в экономике во многом исчерпаны. И она осложняется в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас и к которым бизнес вынужден адаптироваться.

- Ситуация, как всегда, в таких структурных изменениях, когда действительно много вызовов, такова, что где-то возникают новые возможности, а где-то, соответственно, бизнес вынужден привыкать. Где-то, быть может, какие-то направления сворачивать с тем, чтобы перекидывать, в том числе и перераспределять самый дефицитный ресурс, который у нас сейчас есть в экономике, а именно трудовой ресурс людей, - считает Решетников.

Среди основных задач министр назвал помощь бизнесу максимально адаптироваться к той ситуации, которая происходит. Он также подчеркнул необходимость тиражирования тех методик и тех подходов, которые сейчас есть в бизнесе, тех возможностей, которые дают IT, искусственный интеллект, для того, чтобы помочь предпринимателям повысить собственную эффективность.

