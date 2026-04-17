Экономика
17 апреля 23:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Резервы в экономике России во многом исчерпаны – глава Минэкономразвития

Ситуация осложняется в том числе происходящими налоговыми изменениями.

Автор фото: РИА Новости

Нынешнюю ситуацию в экономике страны на всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», который проходит во Всеволожске, прокомментировал министр экономического развития РФ Максим Решетников.  

По словам главы ведомства, ситуация осложнилась, резервы в экономике во многом исчерпаны. И она осложняется в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас и к которым бизнес вынужден адаптироваться.

- Ситуация, как всегда, в таких структурных изменениях, когда действительно много вызовов, такова, что где-то возникают новые возможности, а где-то, соответственно, бизнес вынужден привыкать. Где-то, быть может, какие-то направления сворачивать с тем, чтобы перекидывать, в том числе и перераспределять самый дефицитный ресурс, который у нас сейчас есть в экономике, а именно трудовой ресурс людей, - считает Решетников.  

Среди основных задач министр назвал помощь бизнесу максимально адаптироваться к той ситуации, которая происходит. Он также подчеркнул необходимость тиражирования тех методик и тех подходов, которые сейчас есть в бизнесе, тех возможностей, которые дают IT, искусственный интеллект, для того, чтобы помочь предпринимателям повысить собственную эффективность.

Ранее сообщалось, что рост инфляции в Татарстане обогнал общероссийский темп. В республике стабильно дешевеет только оливковое масло.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.