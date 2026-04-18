Некоторые компоненты в составе – это не добавки, а технологические элементы.

Редко какая покупка обходится без молочных продуктов. О том, какие параметры «молочки» стоит внимательно проверять, жителям Казани рассказал Игорь Гусев, директор по качеству и пищевой безопасности компании «Логика молока».

Эксперт уточнил, что дополнительные ингредиенты - фруктовые наполнители или сахар - допустимы в молочных продуктах и зависят от их категории, но не говорят о снижении их качества.

- Если говорить про состав, например, творожков или десертов, многих пугает буква «Е» в составе. Но стоит понимать: далеко не каждая «Е-шка» – это химия. Например, Е440 (пектин) - это натуральное вещество из яблок или цитрусовых, которое делает текстуру йогурта нежной и предотвращает отделение сыворотки. Е330 (лимонная кислота) - естественный регулятор кислотности, содержащийся в любом лимоне. А названия вроде «термофильный стрептококк» - это не страшная болезнь, а научное наименование полезных заквасочных бактерий, без которых йогурт вообще не получится, - пояснил Игорь Гусев.

По словам специалиста, некоторые компоненты в составе продуктов являются не добавкой, а технологическими элементами. Это проходящие проверку безопасности стабилизаторы в йогуртах или десертах, помогающие сохранить текстуру и однородность продукта.

Следует также обратить внимание на пищевую ценность: соотношение белков, жиров и углеводов, а также на срок годности. Эксперт пояснил, что более длительный срок хранения не всегда означает наличие «лишней химии».

Контролировать продукцию помогает система «Честный знак» - обязательная маркировка товаров, позволяющая отследить движение продукции по всей цепочке (от производителя до полки магазина) и подтверждающая легальность ее нахождения в торговом обороте, и система «Меркурий», отвечающая за ветеринарную безопасность продукции животного происхождения.

