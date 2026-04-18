Минниханов подчеркнул особую роль KazanForum как надежной платформы для диалога
Мероприятие пройдет на федеральном уровне уже в четвертый раз.
На заседании организационного комитета по подготовке и проведению международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» Рустам Минниханов подчеркнул, что он должен стать образцом надежности и гостеприимства в условиях современных вызовов.
Раис Татарстана отметил особую роль и значение форума как надежной платформы для диалога, укрепления экономических связей и совместного поиска решений в интересах мира в непростое время, в период обострения ситуации на Ближнем Востоке.
По словам главы республики, в рамках деловой программы будет проведено свыше 120 мероприятий по таким актуальным темам, как исламские финансы и инвестиции, индустрия халяль, культура, спорт и женский взгляд, пишет пресс-служба раиса Татарстана.
- До начала KazanForum остается меньше месяца. Все вопросы нужно решать максимально оперативно. Убежден, совместными усилиями предстоящее мероприятие будет организовано на высоком и достойном уровне, - цитирует Рустама Минниханова его пресс-служба.
