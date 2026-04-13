Экономика
13 апреля 10:09
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Названы самые комфортные города России

Рейтинг составил Финансовый университет при Правительстве РФ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Финансовый университет при Правительстве России составил рейтинг самых комфортных для жизни городов. Первую пятерку составили Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ. В десятку также вошли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда.

Специалисты оценивали города по нескольким параметрам: материальное благосостояние жителей, доступность покупки жилья, качество медицинских услуг, состояние окружающей среды, возможности для саморазвития и другие показатели.

По отдельным критериям лидеры оказались другими. Доступность жилья лучше всего оценили в Оренбурге, Хабаровске и Мурманске. Самую чистую экологию отметили в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. А выше всех свое материальное положение оценили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

При этом в рейтинге отметили города, где качество жизни требует дополнительной работы. В списке — Архангельск, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Омск и Челябинск.

Ранее мы писали, что зарплаты в Татарстане бьют рекорды, а здоровье населения ухудшается. Средняя зарплата в республике достигла 90 000 рублей, безработица — всего 1,7 процента, но заболеваемость всеми болезнями на 3 процента выше общероссийской. Причём хорошим здоровьем похвастаться не могут даже дети.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.