Названы самые комфортные города России
Рейтинг составил Финансовый университет при Правительстве РФ.
Финансовый университет при Правительстве России составил рейтинг самых комфортных для жизни городов. Первую пятерку составили Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ. В десятку также вошли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда.
Специалисты оценивали города по нескольким параметрам: материальное благосостояние жителей, доступность покупки жилья, качество медицинских услуг, состояние окружающей среды, возможности для саморазвития и другие показатели.
По отдельным критериям лидеры оказались другими. Доступность жилья лучше всего оценили в Оренбурге, Хабаровске и Мурманске. Самую чистую экологию отметили в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. А выше всех свое материальное положение оценили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
При этом в рейтинге отметили города, где качество жизни требует дополнительной работы. В списке — Архангельск, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Омск и Челябинск.
Ранее мы писали, что зарплаты в Татарстане бьют рекорды, а здоровье населения ухудшается. Средняя зарплата в республике достигла 90 000 рублей, безработица — всего 1,7 процента, но заболеваемость всеми болезнями на 3 процента выше общероссийской. Причём хорошим здоровьем похвастаться не могут даже дети.
