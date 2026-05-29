Сейчас курс откатился к 73 тысячам долларов, а крупные игроки выводят деньги из крипторынка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказал, что биткоин упал до уровня 73 195 долларов, отскочив от минимума сессии в 72 728 долларов. Падение не случайное — рынок бьют сразу с нескольких сторон.

США снова ударили по объектам в Иране, нефть дорожает, а это давит на инфляционные ожидания. Из-за этого Федеральная резервная система США держит жёсткую позицию. Чиновники ФРС уже прямо говорят, что ставка может пойти вверх, если инфляция не замедлится. Рынок ожидает повышения к концу 2026 — началу 2027 года. Для криптовалют такая обстановка токсична: сильный доллар и высокая ставка не располагают к хранению рискованных активов без дивидендов.

Вдобавок на биткоин давит и внутренний институциональный фактор. Шесть дней подряд биткоин-ETF фиксировали чистый отток капитала, в сумме с рынка ушло 1,55 миллиарда долларов. Только за 26 мая вывели 333,6 миллиона, за 27 мая — ещё 205,6 миллиона. Это не розничная паника, а планомерный уход крупных игроков. Пока ETF-деньги идут на выход, любой отскок будет слабым. Кроме того, сработал каскад ликвидаций: за сутки сгорели длинные позиции на 666,9 миллиона долларов, из них по биткоину — 263,1 миллиона.

Техническая картина на ближайшие две недели выглядит пессимистично. Все ключевые уровни поддержки пройдены. Первая зона, где покупатели могут попытаться удержаться, — около 71 400 долларов. Если не удержат, следующая остановка 68 тысяч долларов, а цель на месячном графике — в районе 64 тысяч. О скором восстановлении к 80 тысячам пока говорить не приходится.

Шнейдерман заключил, что переломить этот сценарий способны только два триггера. Либо неожиданно мягкие данные по инфляции в США с разворотом риторики ФРС, либо полноценная ядерная сделка с Ираном, которая собьёт цены на нефть и снизит инфляционные ожидания.

Ранее сообщалось, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не поддержала введение криптовалюты в качестве платежей в России. Регулятор готовится к комплексному регулированию.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.