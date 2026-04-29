Регулятор готовится к комплексному регулированию.

Автор фото: РИА Новости

В Центробанке назвали криптовалюту рискованным и нестабильным активом, поэтому выступают против ее использования как средства платежа внутри страны. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Набиуллина подчеркнула, что криптовалюта — волатильный, рискованный инструмент, который подвержен санкциям. По ее словам, сейчас в стране одни деньги и одна валюта — рубли. Регулятор готовится к комплексному регулированию криптовалют.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести уголовную ответственность за незаконный оборот криптовалюты. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу министерства финансов РФ. Наказание последует, если незаконные операции привели к крупному ущербу или крупному доходу.

