Набиуллина не поддержала введение криптовалюты в качестве платежей в России
Регулятор готовится к комплексному регулированию.
В Центробанке назвали криптовалюту рискованным и нестабильным активом, поэтому выступают против ее использования как средства платежа внутри страны. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
Набиуллина подчеркнула, что криптовалюта — волатильный, рискованный инструмент, который подвержен санкциям. По ее словам, сейчас в стране одни деньги и одна валюта — рубли. Регулятор готовится к комплексному регулированию криптовалют.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести уголовную ответственность за незаконный оборот криптовалюты. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу министерства финансов РФ. Наказание последует, если незаконные операции привели к крупному ущербу или крупному доходу.
