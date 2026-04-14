За нелегальные операции с криптовалютой в России предложили сажать до семи лет
Правительственная комиссия одобрила законопроект, который вводит новую статью в Уголовный кодекс.
В России могут ввести уголовную ответственность за незаконный оборот криптовалюты. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу министерства финансов РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В Уголовный кодекс предлагают добавить статью 171.7. Наказание последует, если незаконные операции привели к крупному ущербу или крупному доходу.
За незаконный оборот цифровых активов грозит:
штраф от 100 до 300 тысяч рублей (либо в размере дохода осужденного за один-два года);
либо принудительные работы до четырех лет;
либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 80 тысяч рублей.
Если преступление совершено организованной группой либо ущерб (или доход) признан особо крупным, санкции ужесточаются:
максимальный срок — до семи лет лишения свободы;
штраф может вырасти до 1 миллиона рублей;
либо принудительные работы до пяти лет.
В документе указали и суммы: крупным размером считается ущерб более 3,5 миллиона рублей, особо крупным — свыше 13,5 миллиона рублей.
Законопроект подготовлен в рамках плана по «обелению» экономики и усилению контроля за финансовыми потоками в цифровой сфере.
Ранее мы подробнее писали по поводу закона о крипторынке: инфраструктура ещё не создана, а наказания запланированы. В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.
Проектная документации уже разрабатывается.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.