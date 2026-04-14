Экономика
14 апреля 15:14
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За нелегальные операции с криптовалютой в России предложили сажать до семи лет

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который вводит новую статью в Уголовный кодекс.

За нелегальные операции с криптовалютой в России предложили сажать до семи лет

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России могут ввести уголовную ответственность за незаконный оборот криптовалюты. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу министерства финансов РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В Уголовный кодекс предлагают добавить статью 171.7. Наказание последует, если незаконные операции привели к крупному ущербу или крупному доходу.

За незаконный оборот цифровых активов грозит:

  • штраф от 100 до 300 тысяч рублей (либо в размере дохода осужденного за один-два года);

  • либо принудительные работы до четырех лет;

  • либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

Если преступление совершено организованной группой либо ущерб (или доход) признан особо крупным, санкции ужесточаются:

  • максимальный срок — до семи лет лишения свободы;

  • штраф может вырасти до 1 миллиона рублей;

  • либо принудительные работы до пяти лет.

В документе указали и суммы: крупным размером считается ущерб более 3,5 миллиона рублей, особо крупным — свыше 13,5 миллиона рублей.

Законопроект подготовлен в рамках плана по «обелению» экономики и усилению контроля за финансовыми потоками в цифровой сфере.

Ранее мы подробнее писали по поводу закона о крипторынке: инфраструктура ещё не создана, а наказания запланированы. В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.