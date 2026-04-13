Выручка ООО «Бахетле-1», которая отвечает за сеть супермаркетов «Бахетле», в 2025 году выросла на 0,1%, или на 6,5 миллиона рублей, до 4,64 миллиарда рублей. Об этом говорится в данных компании.

Валовая прибыль выросла на 24%, до 789,4 миллиона рублей, себестоимость продаж снизилась на 3,6%, до 3,85 миллиарда рублей. Прибыль от продаж выросла в 1,8 раза — с 132,6 миллиона до 238,7 миллиона рублей. Чистая прибыль снизилась с 10,5 миллиона до 9,7 миллиона рублей.

Напомним, учредителем и руководителем компании является Муслима Латыпова.

Ранее Станислав Богданов говорил, что «Бахетле» просит создать союз малых торговых сетей. По его словам, региональным ретейлерам сложно конкурировать с федеральными игроками.

