Экономика
11 апреля 08:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Все марки бензина стали дороже в Татарстане за неделю

Сильнее всего подорожал 92-й.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За неделю с 30 марта по 6 апреля в Татарстане подорожали все марки бензина, свидетельствуют данные Татарстанстата.

Сильнее всего подорожал бензин марки АИ-92 — на 24 копейки, с 61,82 до 62,06 рубля за литр. 95-й бензин стоит 65,75 рубля вместо 65,52 (дороже на 23 копейки). Бензин марки АИ-98 и выше и дизельное топливо подорожали с 89,63 до 89,67 рубля и с 72,60 до 72,67 рубля соответственно.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Новак поручил запретить экспорт бензина с 1 апреля. Запрет ввели, чтобы стабилизировать цены на топливо и обеспечить приоритетное снабжение внутреннего рынка. Также в Минэнерго доложили, что объемы переработки нефти остаются на уровне марта 2025 года, что позволяет стабильно поставлять нефтепродукты потребителям.

