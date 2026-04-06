Экономика
6 апреля 10:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Треть татарстанцев в ближайшие 3-5 лет будет копить на депозитах

Пока депозиты по-прежнему доминируют в структуре сбережений: треть россиян хранят средства только на вкладах, еще треть инвестировали менее 25% накоплений.

Треть татарстанцев в ближайшие 3-5 лет будет копить на депозитах

Автор фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Несмотря на устойчивое смягчение денежно-кредитной политики, вклады сохранят статус основного инструмента сбережения для значительной части населения. Согласно опросу ВТБ, треть россиян по-прежнему считает, что в ближайшие 3-5 лет выгоднее копить на депозитах.

Пока депозиты по-прежнему доминируют в структуре сбережений: треть россиян хранят средства только на вкладах, еще треть инвестировали менее 25% накоплений. Активно вкладывают в инвестиции более половины сбережений лишь 5% опрошенных. При этом 46% интересуются акциями российских компаний, 30% — облигациями, 24% — ПИФами и доверительным управлением, 17% — индивидуальными инвестиционными счетами.

Чем ниже опускается ставка по вкладам, тем больше интерес у розничных инвесторов к альтернативным инструментам. При доходности вкладов 13% о переходе задумываются 14% опрошенных. При снижении до 10-12% к ним добавляется еще четверть, а при ставках 7-9% уже треть россиян начнут искать способы приумножить свой капитал. Только 12% не будут менять стратегию сбережений ни при каких условиях.

Главный критерий выбора инвестиционных продуктов для большинства россиян — надежность и гарантия сохранности средств. Для 19% важна простота, еще для 19% — ликвидность. Для 17% главным мотивом выступает потенциал дохода, превышающего от вклада.

Главное преимущество инвестиций для 52% участников опроса — это возможность ежемесячного купонного дохода, для 25% — защита от инфляции, для 12% — налоговые льготы.

Открыть инвестиционный счет прямо сейчас 38% россиян готовы, если банк предложит простой готовый портфель. 25% подтолкнет пример знакомых, которые зарабатывают больше, чем по вкладу. 10% отреагируют на рекламу с гарантией защиты капитала.

Популярное
РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани пристава-коррупционера приговорили к штрафу в полмиллиона

Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Женщину, убившую и кастрировавшую партнера, оправдали

Решение приняли присяжные.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
