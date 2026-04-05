Рост курса российской валюты продлится в апреле.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за конфликта на Ближнем Востоке на фоне мирового кризиса укрепляется рубль. Об этом сообщает «Банкирос.ру» председатель совета директоров АО «Первоуральскбанк», кандидат экономических наук Михаил Брюханов.

В апреле тенденция сохранится, к майским праздникам стоимость доллара снизится.

Эксперт объясняет рост активным переводом валютных активов в рубли в течение апреля. Из-за этого будет дополнительный спрос на национальную валюту и подстегнёт укрепление её курса. При этом государство не будет сглаживать эффект от колебаний цен на энергоносители через операции с валютой на рынке.

Помимо нефтегазового сектора, растёт и другой экспорт, например, поставка удобрений. Этот фактор тоже поддерживает рубль, подчёркивает Брюханов.

Анализ показывает заметные колебания в последние месяцы. В феврале доллар стоил около 75 рублей, но к марту курс поднялся почти до 85 рублей. Среди причин такого ослабления рубля эксперт называет снижение мировых цен на нефть, санкционное давление и проблемы с судами теневого флота.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.