Хозяйства приступили к подкормке.

Автор фото: РИА Новости

О том, как идет подготовка к весенне-полевым работам, на совещании в Доме правительства Татарстана доложил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов.

Представитель ведомства уточнил, что хозяйства девяти районов приступили к подкормке. Для хорошего урожая эти работы аграриям необходимо провести на 485 тысячах гектаров озимых и 309 тысячах гектаров многолетних трав, пишет пресс-служба раиса Татарстана.

Хозяйства приобрели 395 тысяч тонн минеральных удобрений – по 67,7 килограмма действующего вещества на гектар посевов. Филиал Россельхозцентра проверил на посевные качества 250 тысяч тонн, или более 100% зерновых. Яровые будут высажены на площади 1,7 миллиона гектаров.

Комиссионные приемки комплексной готовности сельхозформирований к весенне-полевым работам, которые прошли с 23 по 27 марта, показали высокую готовность к работам хозяйств Актанышского, Арского, Атнинского, Балтасинского, Буинского, Дрожжановского, Заинского, Кукморского, Лениногорского, Тукаевского и некоторых других районов.

