Татарстан заработал 20 млн при оптимизации производства труда
В проекте по повышению производительности труда участвует 355 предприятий.
Благодаря внедрению федерального проекта «Производительность труда» предприятиям Татарстана удалось сэкономить 20 миллионов рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов.
В проекте по повышению производительности труда в Татарстане участвуют уже 355 предприятий, свыше шести тысяч сотрудников прошли обучение по бережливому производству.
К проекту всё активнее включается сфера сельского хозяйства - всего 82 сельхозпредприятия. Один из примеров оптимизации: на ООО СХП «Татарстан» удалось улучшить процесс производства молока, благодаря чему время производства сократилось на 11 процентов.
- Фактически на любом предприятии есть резервы для роста, - отметил спикер.
К 2027 году планируется привлечь 59 предприятий, а к 2030 году число участников должно вырасти до 351.
Ранее «Вечерняя Казань» писала, что Татарстан в ближайшие семь лет будет остро нуждаться в новых кадрах. Как заявила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, региону до 2032 года потребуется около 360 тысяч работников.
