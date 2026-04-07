Причина этому - налоговая реформа в 2026 году.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Изменившаяся система налогообложения может способствовать снижению объёма инвестиций и серьёзно повлиять на IT‑отрасль республики. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Булат Габдрахманов.

По данным замминистра, за последние пять лет выручка IT‑отрасли Татарстана выросла в 2,5 раза и достигла 269 миллиардов рублей в 2025 году. Сегодня в секторе работают 3552 компании, причем в прошлом году многие компании пришли из других регионов. Их совокупная ежегодная выручка составляет пять миллиардов рублей.

Габдрахманов назвал два ключевых риска, которые сейчас стоят перед отраслью. К ним относятся новые налоговые условия, которые могут привести к удорожанию IT‑продуктов и услуг. Это снизит их конкурентоспособность как на российском, так и на международном рынках. Помимо этого, есть риск снижения инвестиций, что затруднит развитие инновационных проектов.

Замминистра также обратил внимание на проблемы с инфраструктурой связи. Несмотря на активное подключение населенных пунктов к стабильному мобильному интернету, ещё 360 пунктов республики остаются без покрытия.

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов также сообщил, что республиканским предприятиям благодаря внедрению федерального проекта «Производительность труда» удалось сэкономить 20 миллионов рублей.

