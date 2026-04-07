Экономика
7 апреля 11:23
Автор материала:Алина Камалютдинова

В IT-секторе Татарстана ожидается рост цен и снижение инвестиций

Причина этому - налоговая реформа в 2026 году.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Изменившаяся система налогообложения может способствовать снижению объёма инвестиций и серьёзно повлиять на IT‑отрасль республики. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Булат Габдрахманов.

По данным замминистра, за последние пять лет выручка IT‑отрасли Татарстана выросла в 2,5 раза и достигла 269 миллиардов рублей в 2025 году. Сегодня в секторе работают 3552 компании, причем в прошлом году многие компании пришли из других регионов. Их совокупная ежегодная выручка составляет пять миллиардов рублей.

Габдрахманов назвал два ключевых риска, которые сейчас стоят перед отраслью. К ним относятся новые налоговые условия, которые могут привести к удорожанию IT‑продуктов и услуг. Это снизит их конкурентоспособность как на российском, так и на международном рынках. Помимо этого, есть риск снижения инвестиций, что затруднит развитие инновационных проектов.

Замминистра также обратил внимание на проблемы с инфраструктурой связи. Несмотря на активное подключение населенных пунктов к стабильному мобильному интернету, ещё 360 пунктов республики остаются без покрытия.

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов также сообщил, что республиканским предприятиям благодаря внедрению федерального проекта «Производительность труда» удалось сэкономить 20 миллионов рублей.

Популярное
РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

соцсети
МЧС России скорбит о гибели пожарного в Нижнекамске

Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
