В IT-секторе Татарстана ожидается рост цен и снижение инвестиций
Причина этому - налоговая реформа в 2026 году.
Изменившаяся система налогообложения может способствовать снижению объёма инвестиций и серьёзно повлиять на IT‑отрасль республики. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Булат Габдрахманов.
По данным замминистра, за последние пять лет выручка IT‑отрасли Татарстана выросла в 2,5 раза и достигла 269 миллиардов рублей в 2025 году. Сегодня в секторе работают 3552 компании, причем в прошлом году многие компании пришли из других регионов. Их совокупная ежегодная выручка составляет пять миллиардов рублей.
Габдрахманов назвал два ключевых риска, которые сейчас стоят перед отраслью. К ним относятся новые налоговые условия, которые могут привести к удорожанию IT‑продуктов и услуг. Это снизит их конкурентоспособность как на российском, так и на международном рынках. Помимо этого, есть риск снижения инвестиций, что затруднит развитие инновационных проектов.
Замминистра также обратил внимание на проблемы с инфраструктурой связи. Несмотря на активное подключение населенных пунктов к стабильному мобильному интернету, ещё 360 пунктов республики остаются без покрытия.
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов также сообщил, что республиканским предприятиям благодаря внедрению федерального проекта «Производительность труда» удалось сэкономить 20 миллионов рублей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.
Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.