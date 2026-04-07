Татарстанский депутат Юсупов поддержал легализацию криптовалюты
Необходимо разработать правовые механизмы регулирования цифровых активов и вывести этот рынок из «серой зоны».
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому предлагается легализовать криптовалюту. Для этого нужно создать правовые механизмы регулирования цифровых активов и вывести этот рынок из «серой зоны».
Депутат Госсовета Татарстана от ЛДПР Руслан Юсупов считает, что принятие закона станет важным шагом к формированию прозрачных правил работы с цифровыми активами. Важным шагом может стать и использование криптовалюты во внешнеэкономической деятельности.
Легализация криптовалюты может стать дополнительным фактором для развития бизнеса и технологических проектов в Татарстане, в том числе в IT-сфере и цифровых сервисах.
Ранее сообщалось, что в России намерены ввести штрафы до десяти миллионов рублей за майнинг криптовалюты. Изменения коснутся регионов, где установлен запрет на добычу цифровых активов.
