Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому предлагается легализовать криптовалюту. Для этого нужно создать правовые механизмы регулирования цифровых активов и вывести этот рынок из «серой зоны».

Депутат Госсовета Татарстана от ЛДПР Руслан Юсупов считает, что принятие закона станет важным шагом к формированию прозрачных правил работы с цифровыми активами. Важным шагом может стать и использование криптовалюты во внешнеэкономической деятельности.

Легализация криптовалюты может стать дополнительным фактором для развития бизнеса и технологических проектов в Татарстане, в том числе в IT-сфере и цифровых сервисах.

Ранее сообщалось, что в России намерены ввести штрафы до десяти миллионов рублей за майнинг криптовалюты. Изменения коснутся регионов, где установлен запрет на добычу цифровых активов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.