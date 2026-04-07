Экономика
7 апреля 00:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанский депутат Юсупов поддержал легализацию криптовалюты

Необходимо разработать правовые механизмы регулирования цифровых активов и вывести этот рынок из «серой зоны».

Татарстанский депутат Юсупов поддержал легализацию криптовалюты

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому предлагается легализовать криптовалюту. Для этого нужно создать правовые механизмы регулирования цифровых активов и вывести этот рынок из «серой зоны».

Депутат Госсовета Татарстана от ЛДПР Руслан Юсупов считает, что принятие закона станет важным шагом к формированию прозрачных правил работы с цифровыми активами. Важным шагом может стать и использование криптовалюты во внешнеэкономической деятельности.

Легализация криптовалюты может стать дополнительным фактором для развития бизнеса и технологических проектов в Татарстане, в том числе в IT-сфере и цифровых сервисах.

Ранее сообщалось, что в России намерены ввести штрафы до десяти миллионов рублей за майнинг криптовалюты. Изменения коснутся регионов, где установлен запрет на добычу цифровых активов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

соцсети
МЧС России скорбит о гибели пожарного в Нижнекамске

Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.