За год российские авто подорожали на 28 процентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средняя стоимость новых авто в Татарстане за месяц почти не изменилась. В марте она составила 2,85 миллиона рублей. Больше всего подешевели модели Haval M6 (-6,5 процента; до 2,09 миллиона рублей) и Haval H3 (-4 процента; до 2,99 миллиона рублей). Об этом рассказали в «Авто.ру Бизнес».

В целом за год средняя цена машины китайской марки в марте достигла 3,95 миллиона рублей, а отечественной – 2,04 миллиона рублей. Суммы повысились на 6 и 28 процентов соответственно. Такой значительный скачок эксперты связали с ростом доли новых отечественных производителей, чей модельный ряд в основном находится в сегменте от двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что российский рынок автокредитов достиг 174 миллиарда рублей за месяц. По итогам всего квартала продажи автокредитов увеличились на 42 процента.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.