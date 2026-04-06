Экономика
6 апреля 08:04
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан включили в топ регионов с самым высоким ростом зарплат в январе

Лидером оказалась Москва.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В число регионов с наиболее значительным ростом средних заработных плат в январе включили Татарстан. Об этом со ссылкой на данные статистики пишет РИА Новости.

Рост зарплат в январе в Татарстане составил 16,8%. На первых местах оказались Москва, где доходы выросли почти на 22%, Алтай (21,5%) и Бурятия (21%). В топе также Курская область с показателем 20,6% и Чукотка (18,2%). Рядом с Татарстаном в этом рейтинге находятся Московская (17,5%) и Магаданская области (16,9%).

По стране зарплаты в январе в среднем выросли на 15,1%. Этот показатель рассчитывается до вычета налогов и включает премии.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская говорила, что в декабре 2025 года средняя номинальная зарплата по России достигла 139,7 тысячи рублей, за месяц увеличившись более чем на 40 тысяч: еще в ноябре она составляла 98,2 тысячи рублей. Но в январе оплата труда существенно снижалась практически в каждой сфере, это связано с выплатой годовой и квартальной премий.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
РИА Новости
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
соцсети
пресс-служба Жилинспекции РТ
Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.