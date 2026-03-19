Ольга Лебединская: «Оплата труда в январе существенно ниже декабрьских выплат»
Снижение вызвано выплатой годовой и квартальной премий, эффект которых исчезает в начале года.
В декабре 2025 года средняя номинальная зарплата по России достигла 139,7 тысячи рублей, за месяц увеличившись более чем на 40 тысяч: еще в ноябре она составляла 98,2 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Но в январе оплата труда существенно снижается практически в каждой сфере, это связано с выплатой годовой и квартальной премий. Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская обратила внимание, что январская зарплата у работников, занятых добычей полезных ископаемых, на производстве нефтепродуктов в Татарстане, как и в целом по России, традиционно ниже декабрьских выплат на 35–40%. Оплата труда энергетиков в январе 2025 года составила 61% от предновогодних. В строительстве же такой разрыв составил 25%, в финансовой и страховой деятельности — 33%.
Вторым фактором роста зарплат в декабре эксперт считает годовой рост оплаты труда. Например, в финансовой и страховой сфере средняя оплата труда в 2025 году выросла на 80,5% и составила 184,4 тысячи рублей. У работающих в сфере строительства прирост оплаты труда в декабре составил 74,1%, 120 тысяч рублей.
— Еще один лидер роста – организации водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в этой сфере за год увеличилась на 74,9 процента, до 150 тысяч рублей. И без того высокая оплата труда занятых производством нефтепродуктов за 2025 год увеличилась на 65,7% с 131 тысячи рублей в январе до 216 тысяч рублей в декабре, — обратила внимание Лебединская.
Лидерами в рейтинге номинальных средних зарплат сотрудников стала сфера нефтедобычи и добычи нефтяного газа: в январе 2025 года показатель составлял 128 тысяч рублей, а в декабре того же года вырос до 303,2 тысячи рублей. В топе также занятые в добыче полезных ископаемых, оплата которых за 2025 год выросла с 116 тысяч рублей до 219 тысяч.
Ранее аналитический отдел «Вечерней Казани» выяснил, что номинальные среднемесячные зарплаты растут неравномерно по отраслям, а в реальном выражении лишь незначительно догоняют инфляцию.
